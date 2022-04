A kiesőjelölt otthonában szenvedett vereséget a Manchester United

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár az utóbbi időszak eredménytelensége nehéz helyzetbe hozta az Everton menedzserét, Frank Lampardot, a Manchester United legyőzése után fellélegezhet az angol szakember. Hazai részről minden álomszerűen alakult az összecsapás során: a mérkőzés elején Rashford lövésénél és fejesénél is az angol válogatott kapus, Pickford jelezte, hogy nem kíván gólt kapni az összecsapáson, a kezdeti ijesztgetések után pedig magára talált az Everton is.

A 27. percben Gordon egy megpattanó lövésből bevette de Gea kapuját, nem sokkal a félidő vége előtt pedig Richarlison duplázhatta volna meg a hazai előnyt, de a léc alá tartó löketet a spanyol kapus hárította.

A második félidő is hazai helyzettel kezdődött, sőt a 77. percben Gordon majdnem kiharcolt egy 11-est is, azonban sem a játékvezető, sem a VAR nem látta szabálytalannak az esetet. Rohamozott az egyenlítésért a Manchester United, a 93. percben Ronaldo majdnem össze is hozta a vendéggólt, de Pickford ismét hatalmas bravúrral védeni tudott.

Győzelmével az Everton 4 pontra eltávolodott a kiesőzónától, a Manchester United pedig maradt a 7. helyen.

