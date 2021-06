A kiesés után alaposan felment Coman ára – 100 milliót kér érte a Bayern

3,2 milliós ingyenes tippjáték az Unibeten! Találd el a kieséses szakasz meccsein az első gólszerző játékost és, hogy mikor születik a gól! Regisztrálj, tippelj és nyerj!

A Sky Deutschland értesülései szerint a Bayern München 100 millió euró alatt nem hajlandó megválni Kingsley Comantól. A 25 esztendős szélső iránt a hírek szerint a legkomolyabb érdeklődő a Liverpool, ám a Vörösöket is elriaszthatja az üzlettől a játékos ára.

A koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt ugyanis az angol klubok sincsenek eleresztve pénzzel, ám a támadó szekcióban mindenképpen erősíteni szeretnének, erre pedig megfelelő választás lenne a francia válogatott játékos szerződtetése.

A német lapok már azt is kiszámolták, miből teremthetik elő Jürgen Kloppék a 100 millió eurós összeget, ehhez viszont hét (!) játékostól is meg kellene válniuk, köztük Nathaniel Phillips-től és Xherdan Shaqiri-tól is.

Coman az elmúlt szezonban 29 Bundesliga-meccsen 5 gólt lőtt és kiosztott 12 gólpasszt is.

