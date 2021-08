A Juventus és a Real Madrid is vinné a Manchester City hátvédjét

Nyerj 4,8 millió forintot az Unibeten! Tippeld meg az Inter–Genoa első gólszerzőjét és azt, hogy mikor esik a gól. A játék ingyenes! Kattints, reglsztrálj és tippelj kockázatmentesen!

A nyár nagy távozója lehet a Manchester Citynél Aymeric Laporte – értésült róla a Daily Mail. A védő kikerült Pep Guardiola kezdőjéből, Ruben Dias és John Stones is előtte van a sorban, ráadásul bevethető még ezen a poszton Kyle Walker és Nathan Aké is.

A manchesteri kékek azonban 60 millió font alatt nem állnak szóba senkivel, így elég sokat kell majd fizetnie annak a csapatnak, aki a spanyolt a keretében szeretné látni. A Daily Mail szerint a Juventus és a Real Madrid lehetnek Laporte lehetséges kérői. A királyi gárdától ezen a nyáron távozott Sergio Ramos és Raphael Varane is, és hiába érkezett David Alaba, egy belsővédőre még lehet szüksége lesz Carlo Ancelottinak. A Juventusnál is nagy volt a jövés menés, Cristian Romero végleg elhagyta a torinóiakat, Merih Demiral pedig kölcsönbe a Fiorentinához távozott, így Allegri is igényt tarthat még egy középső hátvédre ebben az átigazolási ablakban.

