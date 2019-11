A Hellas Verona tíz évre kitiltotta a stadionból az ultrák vezetőjét a Balotelli-incidens után

A vezérszurkoló a mérkőzés után további sértő megjegyzéseket tett az olasz válogatott támadóra.

Nem maradt következmények nélkül a hétvégi Hellas Verona-Brescia meccs rasszista botránya, a veronai klub ugyanis egészen 2030. június 30-ig kitiltotta a stadinból az ultrák vezérét, Lucas Castellinit.

A mérkőzés során a Verona szurkolói folyamatos rasszista bekiabálásokkal és majomhuhogással inzultálták a Bresciát erősítő Mario Balotellit, aki a mérkőzés egy pontján kilőtte a labdát az őt megjegyzésekkel illető szurkolók közé, majd le akart vonulnia a pályáról.

A meccs ekkor egy időre félbeszakadt, de végül sikerült lejátszani a 90 percet, Balotelli pedig gólt is szerzett.

Castellini azonban a meccs után nem csak védelmébe vette a szurkolótársait, de további dehonesztáló megjegyzéseket is tett a ghánai származású, de már Szicíliában született Balotellire:

- Balotelli csak az állampolgársága miatt nevezhető olasznak. Azok a bizonyos dalok mindössze négy szurkolótól származtak, akiket csak azok hallhattak, akik videóra vették az esetet. Balotelli maximum a fejében hallott hangokat. Nekünk is van fekete játékosunk, aki be is talált, és az összes szurkoló éltette - nyilatkozta az ultrák vezére a Radio Cafénak.

A Hellas Verona ezt követően kedden közleményben jelentette be Castellini kitiltását, mivel a megszólalása nem összeegyeztethető a klub elveivel.

A cikk lejjebb folytatódik

Ezt megelőzően úgy tűnt, hogy az esetnek a klub részéről nem lesz komolyabb következménye, hiszen a vezetőedző Ivan Juric és Maurizio Setti elnök is úgy nyilatkozott, nem történt inzultus Balottelli irányába, aki viszont saját maga posztolt egy videót az Instagram oldalára, ami úgy tűnik, hogy megváltoztatta a véleményüket.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!