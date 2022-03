A Gyirmót ellen szakadt meg a Fehérvár történelmi vereségsorozata

Az OTP Bank Liga 25. fordulójában a történelmi mélypontján lévő MOL Fehérvár annak reményében utazott a Gyirmót otthonába, hogy lezárják hétmeccses vereségsorozatukat, már csak azért is, mert egy esetleges hazai sikerrel egy pontra kerültek volna a kiesőzónához.

Erősen kezdtek a vendégek a pályán és a lelátón is, fél perc sem telt el, de a fehérvári drukkerek már a győrieket szidták teli torokból, aztán csapatuk tett arról, hogy ezt hamar be is fejezzék.

A második percben egy eladott labdára Kodro csapott le a bal oldalon, középre adott Nikolicshoz, aki kapásból hatalmas gólt ragasztott a kapu jobb oldalába, amellyel immáron egyedüliként ő a klub gólrekordere.

Érdekesség, hogy a Fehérvár akkor győzött legutóbb a bajnokságban, amikor a magyar válogatott támadó is a kezdőcsapat tagja volt.

A 30. percben Rus indította remekül Nikolicsot, aki a kimozduló Rusákot átemelve megduplázta a vendégek előnyét.

A gólpasszt adó védőt az első félidő hajrájában ápolni kellett, s habár ő jelezte, hogy tudja folytatni a játékot, Michael Boris beküldte a helyére Besét.

A nagy kedvvel játszó Nikolics majdnem a harmadik gólját is megszerezte a szünet előtt, de Rusák ezúttal védeni tudott.

Csertői Aurél a félidőben kettőscserével próbálta feltüzelni csapatát, a játék többnyire át is tevődött a vendégek térfelére, de ez annak is volt köszönhető, hogy a fehérváriak a biztos vezetés tudatában inkább az eredmény őrzésére koncentráltak, mintsem, hogy újabb gólokat lőjenek.

A cikk lejjebb folytatódik

A 79. percben ismét a piros-kékek álltak közelebb a gólszerzéshez, a vendégek első szöglete után Stopira fejesét Rusák a gólvonalról szedte ki.

Győzelmével a Fehérvár lezárta történelmi vereségsorozatát és jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán.

OTP Bank Liga, 25. forduló

Gyirmót FC-MOL Fehérvár 0-2

gól: Nikolics (2., 30.)