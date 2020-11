'A futballnak éltem' - visszavonult Javier Mascherano

Bejelentette visszavonulását Javier Mascherano. Az Estudiantes futballistája sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta végleg felhagy a profi labdarúgással.

"Azért vagyok itt, hogy elmondjam, a mai nappal befejezem a profi pályafutásom. Szeretném megköszönni az Estudiantes csapatának, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy a hazámban fejezzem be a futballt."

Mascherano 2019-ben igazolt vissza Argentínába, ám csupán 11 mérkőzésen tudott pályára lépni tavaly november óta.

A középpályás- majd pályafutása utolsó harmadában középhátvéd- 2006 és 2010 között a játékosa volt, majd a csapatába igazolt. Nyolc éven át volt a katalán óriás tagja, akiknek a színeiben 334 mérkőzésen lépett pályára.

