"A futball az életem" - Bemutatkozott a Honvéd új vezetőedzője

Nem változtatna gyökeresen a taktikán az új szakvezető.

Csütörtök délután sajtótájékoztató keretében mutatták be a Budapest FC új vezetőedzőjét, Giuseppe Sanninót, aki ezt követően a klub honlapjának is nyilatkozott.

A 62 éves olasz szakember Supka Attilát váltja a kispestiek kispadján, akivel a 2018/19-es idényt a 4. helyen zárta a piros-fekete együttes.

Milyenek az első benyomásai a Honvédról?

- Úgy látom, hogy egy jól szervezett klubhoz érkeztem, ahol mindenki elkötelezetten és odaadással dolgozik. A Honvéd egy komoly klub, amelynek sikeres akadémiája van, ami azért is fontos, mert így a saját utánpótlásunkból érkezhetnek majd a tehetségek az első csapathoz.

Mielőtt aláírta volna a szerződését, mit tudott a kispesti klubról?

- Mindenki ismeri a Honvédot. Komoly történelemmel bíró egyesületről van szó, elég, ha csak Puskás Ferenc nevét említem, de emlékszem például Détári Lajosra is, aki a Bolognában és az Anconában is szerepelt Olaszországban. Élőben, illetve videóról több meccsét megnéztem a csapatnak, így a jelenlegi Honvéddal kapcsolatban is képbe kerültem. Egyúttal azt is láttam, hogy a magyar futball fejlődik, profi körülmények közé érkeztem, erős bajnokság az , és pozitív érzésekkel várom a szezont. Emellett tisztában vagyok azzal, hogy Marco Rossi remek munkát végzett a Honvédnál, ami azért is volt fontos, mert Olaszországban magas szinten nem kapott sok esélyt, itt viszont megmutathatta, milyen kiváló szakember.

Tudta, hogy korábban már négy olasz edzője is volt a csapatnak?

- Rossit ugye említettük az előbb, de tudom, hogy Pietro Vierchowod is dolgozott a csapatnál. Mellettük pedig Aldo Dolcetti, aki most a Juventusnál van, illetve Massimo Morales, akit a barátomnak mondhatok.

Említette, hogy több meccsét is látta a csapatnak, mi a véleménye a találkozókról?

- Az elleni találkozón is jól játszott a Honvéd, a kupadöntő pedig még jobban tetszett, főleg az első félidő. Remek teljesítményt nyújtott a csapat, sajnáltam, hogy nem sikerült megnyerni a meccset.

Milyen céljai vannak a Honvéd élén?

- Korai lenne még erről beszélni, egyébként is a munkában hiszek, és nem a dumában. A pályán érzem igazán otthon magam, azt szeretném, hogy a teljesítményünk beszéljen helyettünk. Az persze egyértelmű, hogy a Honvédnak mindig az élmezőnyben kell lennie, de egyelőre csak a felkészülésre koncentrálok.

Volt már lehetősége körülnézni Budapesten?

- Kevés még, de azt érzékeltem, hogy komoly történelme van a városnak, de emellett a modern részek sem hiányoznak. A belvárosnak nagyon jó hangulata van, és azzal is szembesültem, hogy az emberek nagyon szeretik a futballt. Ezt mutatta a keddi válogatott mérkőzés is, amelyen telt ház volt, az egész ország rajong a nemzeti együttesért, ahol Marco Rossi remek munkát végez.

A támadó, vagy a védekező stílusú futballt részesíti előnyben?

- Ha nem lősz gólt, akkor nem fogsz nyerni. Természetesen fontos a védekezés, fontos, hogy összhangban legyen az egész csapat, de ahogy mondtam, a győzelemhez gólt kell szerezni.

Milyen érzésekkel várja pályafutása új kihívását?

- Ilyenkor mindig izgatott az ember, úgy érzem magam, mint az első iskolai napon. A futball az életem, alig vártam már, hogy elkezdjük az edzéseket.

