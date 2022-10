A Fradi-szurkolók is útra kelnek csütörtökön, különjáratot indítanak

A járatra a jegyek oda-vissza 130 ezer forintba kerülnek, amelyben benne van a fedélzeti snack catering is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Fradi B-Közép beszámolója szerint még vannak szabad helyek a csütörtök reggel Trabzonba induló különjáratukon, amely másnap hajnalban vissza is érkezik Budapestre. Az ára 130 ezer forint, amely tartalmazza az oda-vissza utat, a fedélzeti snack cateringet, valamint a trabzoni transzfert is, a reptértől a stadionig és a visszautat is.

A Ferencváros szurkolói csütörtökön 11.15-kor gyülekeznek a Liszt Ferenc reptéren, majd pénteken hajnal 1.30-kor érnek haza. A szervezett utazásról bővebb információt a külön erre az alkalomra létrehozott telefonos ügyfélszolgálaton is lehet kapni: +36300700645.

Az utazás feltétele a még legalább 180 napig érvényes útlevél, amelyet akár expressz eljárással is lehet igényelni, amelyet a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán lehet intézni.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Trabzonspor-Ferencváros El-csoportmeccsen a hazaiak győzelme 1.55, a döntetlen 4.2, a vendégsiker 5.6-szoros szorzóval fogadható. (x)