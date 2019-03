A Fradi és a Vidi játékosai is két trófeával zárnák a szezont

Mindkét csapatnál még bíznak a duplázásban.

Most úgy néz ki, a Fradi a bajnoki aranyhoz, a MOL Vidi a -elődöntőhöz van jóval közelebb riválisánál, a DIGI Sport híradójának nyilatkozó felek azonban hallani sem akarnak arról, hogy nem az övék lesz mindkét trófea.

- Nem szeretném, hogy a Fradi bajnok legyen, úgyhogy ezt nem írnám alá előre – válaszolta Kovácsik Ádám, a kapusa arra a kérdésre: mit szólna ahhoz, ha a Fradi lenne a bajnok, a Vidi viszont elhódítaná a Magyar Kupát.

- Nyolc pont a hátrányunk, tudjuk, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk. Meg kell nyernünk minden mérkőzést, ami még hátravan, de meccsről meccsre koncentrálunk, nem szabad előre gondolnunk. Aztán meglátjuk, hányszor fog bukni a – tette hozzá a kapus.

Kovácsik ferencvárosi kapuskollégája, egyben válogatottbeli társa, Dibusz Dénes ugyanúgy azt tervezi, hogy idén két elsőséget is begyűjt a klubjával.

- Továbbra is az a célunk, hogy mind a két sorozatban élen zárjunk, mi legyünk a győztesek, úgyhogy ennek szellemében fogunk készülni – nyilatkozta a Sport24-nek Dibusz azután, hogy a Vidi 2-1-re nyerni tudott a Groupama Arénában rendezett Magyar Kupa-negyeddöntő első mérkőzésén.

Ami tény, a szerda esti vereség miatt Szerhij Rebrov csapatának minimum két gólt kell szereznie majd a székesfehérvári visszavágón. A papírforma tehát Juhász Rolandék sikerét vetíti előre, ennek ellenére egyik gárda játékosai sem gondolják úgy, hogy eldőlt volna a kupapárharc.

- Egyáltalán nem dőlt el, láttuk most magasabb szinten, a Bajnokok Ligájában is, hogy bármi megtörténhet – célzott Kovácsik vélhetően arra, hogy a a 2-0-s madridi vereség után is fordítani tudott Cristiano Ronaldo mesterhármasával Torinóban az Atlético ellen.

- Előnyt szereztünk, ez nagyon jó, a Ferencvárosnak minimum két gólt kell rúgnia ahhoz, hogy tovább tudjon jutni. Örülünk, hogy az ő stadionjukban tudtunk nyerni, félidő van – fűzte hozzá Kovácsik.

- A játék képe és az eredmény alapján sem mondható, hogy eldőlt volna. Továbbjutásra fogunk játszani a második mérkőzésen – tett ígéretet Dibusz Dénes.

A ferencvárosi Marcel Heistert védőként természetesen a bekapott gólok zavarták a leginkább.

- Két nagyon ostoba gólt kaptunk; elemezni fogjuk a meccset, hogy megtaláljuk a hibák okait - azért, hogy a visszavágón jobban teljesíthessünk. Próbáltunk nyomni és győzelemre törni, szomorúak vagyunk a vereség miatt, de igyekszünk felemelt fejjel folytatni a megkezdett utunkat .

A szerdai rangadó felettébb puskaporos hangulatú volt, Dibusz ki is emelt egy esetet.

- Megint voltak olyan belépők, amelyeket nem szankcionáltak eléggé. Az első félidőben például Elek Ákosnak volt egy egyértelműen emberre irányuló becsúszása. Most már, azt kell, hogy mondjam, ezek hozzátartoznak a Fradi-Vidi vagy Vidi-Fradi mérkőzésekhez.

A fehérvári Pátkai Máté szerint semmi baj nem volt azzal, amit a nézők láthattak a kupameccsen.

- Szerintem ilyen egy igazi rangadó, néha csontzene is volt, helyenként jó játék, helyenként küzdelem, parázs csaták. Nem gondolnám, hogy különbnek kéne lennie egy rangadónak.

A Magyar Kupa-negyeddöntő székesfehérvári visszavágóját három hét múlva rendezik.

