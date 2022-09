A Ferencváros csapatszellemével múlta felül a Monacót

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros 1-0-s bravúrgyőzelmet ért el az AS Monaco otthonában az Európa-liga csoportkörének második fordulójában.

A mérkőzést követően a Fradi vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov leginkább a csapatszellemet emelte ki, hogy a nehézségek árán is képesek voltak a végsőkig harcolni:

"Meccsről meccsre haladunk, hiszen nem tudunk tervezni se győzelemmel, se vereséggel, sem pedig döntetlennel. Tizenhat játékosra számíthattam a mai napon és összesen csak négy védőre, hiszen volt sérülés és piros lap is. Nagyon remélem, hogy minél több játékosra számíthatok a következő mérkőzésen, lépésről lépésre haladunk ezen az úton. Ha már a szurkolóknál tartunk, lenyűgöző volt ennyi drukkert látni itt idegenben. Úgy érezhettük, hogy hazai pályán játszunk."

Az edzőnél arra is rákérdeztek, mi volt a kulcsa annak, hogy a csapat kapott gól nélkül tudta lehozni a mérkőzést a nagy nyomás ellenére is:

"Az első félidőben nagyon jó csapatmunkát végeztünk és tudtuk, hogy egy nagyon jó ellenféllel játszunk. A fordulás után tudtuk, hogy sokkal kezdeményezőbb lesz a Monaco, viszont nem hagytuk őket teljes egészében irányítani. Hagytunk nekik helyet, hogy esetleges kontratámadásokat vezessünk. Ma nagyon nagy szerepet játszott a csapatszellem, hiszen e nélkül és szerencse nélkül ezen a szinten nem lehet győzni" - idézte Csercseszovot a Fradi.hu.

"Amikor Adama Traoré visszavette a bal lábára a labdát, éreztem, hogy lesz keresnivalóm a tizenhatos környékén, és jól is érkezett elém a labda A lövésem talán a hosszú sarokba ment volna, de végül is örülök, hogy bement, még ha ilyen szerencsés körülmények között is... A labda lassan vánszorgott, ugyanakkor gyorsan lejátszódott bennem minden, kicsit elvakított a reflektor, de amikor a kapus nyúlt a labdáért, már láttam, hogy az a gólvonal mögött van. Indultam is ünnepelni. Pályafutásom egyik legfontosabb találata volt ez, annak idején a svájci Lugano játékosaként a Bukarest ellen szereztem hasonlóan fontos gólt, de ez a mostani most mindent visz" – mondta a lefújást követően a gólszerző Vécsei Bálint a Nemzeti Sportnak.

A Ferencváros a bravúros győzelmével százszázalékos teljesítménnyel vezeti a H jelű négyest. A zöld-fehérek a harmadik fordulóban, október 6-án a szerb bajnok Crvena zvezda otthonában lépnek pályára.

Európa-liga, H csoport, 2. forduló:

AS Monaco (francia)-Ferencváros 0-1 (0-0)

Monte-Carlo, II. Lajos Stadion, v.: Espen Eskas (norvég)

gólszerző: Vécsei (80.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Kecskemét-Ferencváros bajnokin a hazaiak győzelme 7.50, a döntetlen 4.00, a vendégsiker 1.40-szeres szorzóval fogadható. (x)