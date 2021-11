A Fenerbahce hivatalos közleményt adott ki Szalai Attila jövőjéről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ahogy múlthéten már írtunk róla, a Galatasaray-Fenerbahce török szuperrangadóra, több európai topcsapat megfigyelői is elutaztak, hogy közelebbről is szemügyre vegyék Szalai Attila és Kim Min Jae játékát. A Fenerbahce védelmének két oszlopát az utóbbi hetekben már több csapattal is összeboronálták, ezért logikusnak is tűnt, hogy az érdeklődő klubok közelebbről is meg akarják nézni kiszemeltjeiket. A török Sabah információi szerint Diego Simeone (Atlético Madrid) és Antonio Conte (Tottenham) képviselői is jelen voltak az összecsapáson.

Most jön azonban a bibi, annak ellenére, hogy Szalai Attila a török csapatban egyértelműen kulcsjátékosnak számít, az év legfontosabb mérkőzését csak a kispadon töltötte. Sőt az Olimpiakosz elleni EL találkozón is csak csereként lépett pályára, az utolsó 13 percre hozták csak be.

Török sajtóhírek szezont a sárga-feketék azért pihentetik ilyen látványosan a magyar válogatott játékost, mivel attól tartanak, hogy lesérül, és akkor nem tudják értékesíteni. Korábban több török lap is arról írt, hogy a védő nagyon közel áll ahhoz, hogy a Chelsea-be igazoljon.

A Fener hivatalos sajtóközleményben utasította vissza a vádakat:

A török Sabah címlapján megjelent egy hír, miszerint Szalai Attila azért nem játszik mostanában, hogy egy esetleges sérülés ne befolyásolja hátrányosan az átigazolását. Ez a feltételezés teljes mértékben összeegyeztethetetlen az újságírói etikával, ezért arra kérjük a közvéleményt, ne adjanak hitelt az "úgynevezett híreknek".

