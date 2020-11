'A félidőben is sírtam' - nevelőapjáért aggódik Carlos Tevez

Nagyon nehéz heteken van túl Carlos Tevez, akinek nevelőapja 45 napon át feküdt az intenzív osztályon, miután koronavírusos lett.

"Nagyon nehéz időszak ez. Van amikor picit jobban érzem magam, máskor pedig az öltözőben is elsírom magam. Játszanom kell, futballoznom, majd a meccsek után megyek őt meglátogatni. Erősnek kell lennem, hogy a futballra koncentráljak." - mondta Carlos Tevez az ESPN-nek, csapata Talleres elleni vesztes bajnokiját követően.

Az argentin klasszist a nehéz időkben sem hagyja magára a Boca Juniors tábora, a szurkolók bár nem lehetnek ott a lelátókon ,egy drapérián üzentek a játékosnak és családjának, jobbulást kivánva Tevez nevelőapjának.

"Ez sokat jelent a lelkemnek. Ahogy a pályára léptem megláttam a drapériát, rengeteget jelent ez most nekem" - mondta meghatottan a támadó.

"A legfontosabb, hogy erős maradjak. A csapatom, a Boca és a családom is támogat, köszönetet kell mondanom nekik. Talpra állok én is és a családom is" - zárta gondolatait.

Tevez nevelőapját, Raimundót -aki születésétől fogva nevelte- a napokban kellett újra kórhába szállítani, miután ismét rosszabbodott az állapota.