Messi belefáradt, hogy mindenben ő a probléma

Lionel Messi, a Barca 33 éves legendája kedden még Peruban játszott VB-selejtező mérkőzést az argentin válogatottal, majd egy 15 órás repülőútat követően, szerda délután ért földet Barcelonában.

A fáradt sztárnak nem volt elég baja, a magánrepülőknek kialakított terminálon több, mint fél órán át tartotta fel őt egy vámvizsgáló. Jobb alkalom nem is kellett a helyi újságíróknak arra, hogy Griezmann korábbi ügynökének felszólalásáról kérdezzék őt, miután végzett a vámvizsgálattal.

Emlékeztetőül, Eric Olhats a France Footballnak azt nyilatkozta: "Antoine egy olyan, súlyos problémákkal küzdő klubhoz igazolt, ahol mindent Messi kontrollál. Egyszerre császár és király, nem nézte jó szemmel Antoine érkezését. Messi hozzáállása sajnálatos volt. Ez a terror rezsimje. Vagy vele, vagy ellene vagy."

Az ideges és fáradt Messi - vélhetően - ezzel az üggyel kapcsolatban csak ennyit nyilatkozott:

