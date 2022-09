A Diósgyőr és három fővárosi klub is pénzbüntetést kapott

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága szeptember 8-ai ülésén sújtotta pénzbüntetéssel az érintett klubokat.

Az MLSZ a Vasas-FTC mérkőzésen mindkét felet pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményekért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért).

Hasonló megrovásban részesült a Honvéd is, a kispesti alakulat szintén az FTC elleni fővárosi rangadón elkövetett szurkolói magatartás miatt bűnhődött, de a zöld-fehér klub is ismét bírságban részesült, az MLSZ közleménye szerint mindkét klub szurkolói megbotránkoztató, obszcén kifejezéseket kiabáltak be, valamint az ellenfél játékosára sértő kifejezést használtak, a IX. kerületiek továbbá pirotechnikai eszközöket is igénybe vettek.

A FEB továbbá a Diósgyőr-Kazincbarcika összecsapást követően a Diósgyőrt a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményekért (szurkolóinak az elzárt területre történt bemenetele) kötelezte pénzbüntetésre.

