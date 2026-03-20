A CONMEBOL szerint Argentína nyerte a Finalissimát, pedig le sem játszották

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, eltörölték a Finalissima 2026-os kiírását, amelyet Spanyolország és Argentína játszott volna egymással. Ennek oka az volt, hogy Katarban nem lehetett megrendezni az összecsapást a háborús helyzet miatt, a CONMEBOL pedig egyik, UEFA által javasolt alternatívát sem fogadta el.

Csakhogy ezt a dél-amerikaiak másképp gondolják, úgy vélik, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség is túl merevnek bizonyult a tárgyalások során.

Alejandro Dominguez, a CONMEBOL elnöke a Copa Libertadores sorsolásán ragadta meg az alkalmat, hogy odaszúrjon a spanyol válogatottnak és az UEFA-nak.

"Ha elfogadjuk azt, hogy nem állt ki az ellenfél, akkor kétszeres Finalissima bajnok vagy" - utalt a DSports-nak arra, hogy szerinte Spanyolország nem ment bele Argentína halasztási követelményeibe, így zöld asztalnál utóbbi lett a "győztes".

Később még tovább ment Dominguez, és azt állította, hogy európai futball nem feltétlenül jobb a dél-amerikainál.

"És még valami: hinned kell magadban, a fű nem mindig olyan zöld a túloldalon" - zárta véleményét a CONMEBOL első embere.

