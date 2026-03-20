Italy v Argentina - Finalissima 2022Getty Images Sport
Bózsik Tamás

A CONMEBOL szerint Argentína nyerte a Finalissimát, pedig le sem játszották

Tréfásan kezelte a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) azt, hogy elmaradt az Európa-bajnok és a Copa America-győztes ütközete.

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, eltörölték a Finalissima 2026-os kiírását, amelyet Spanyolország és Argentína játszott volna egymással. Ennek oka az volt, hogy Katarban nem lehetett megrendezni az összecsapást a háborús helyzet miatt, a CONMEBOL pedig egyik, UEFA által javasolt alternatívát sem fogadta el. 

Csakhogy ezt a dél-amerikaiak másképp gondolják, úgy vélik, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség is túl merevnek bizonyult a tárgyalások során. 

Alejandro Dominguez, a CONMEBOL elnöke a Copa Libertadores sorsolásán ragadta meg az alkalmat, hogy odaszúrjon a spanyol válogatottnak és az UEFA-nak. 

"Ha elfogadjuk azt, hogy nem állt ki az ellenfél, akkor kétszeres Finalissima bajnok vagy" - utalt a DSports-nak arra, hogy szerinte Spanyolország nem ment bele Argentína halasztási követelményeibe, így zöld asztalnál utóbbi lett a "győztes".

Később még tovább ment Dominguez, és azt állította, hogy európai futball nem feltétlenül jobb a dél-amerikainál. 

"És még valami: hinned kell magadban, a fű nem mindig olyan zöld a túloldalon" - zárta véleményét a CONMEBOL első embere.  

