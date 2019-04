A City tegnapi győzelme után újabb rekordot döntött meg

Szerdán este a a városi rivális otthonában nyert 2-0-ra a Premier League-ben.

A United elleni győzelemmel pedig ismét rekordot döntött Guardiola alakulata, ugyanis ebben az idényben angol csapatként soha nem látott mennyiségű gólt termeltek a manchesteriek.

A City ugyanis minden versenysorozatot figyelembe véve már 157 gólnál tart, amelyre korábban sohe nem került sor.

Bernardo Silváék ráadásul saját rekordjukat döntötték meg, ugyanis legutóbb 156 gólra ugyancsak a City volt képes a 2013/14-es idényben.

A cikk lejjebb folytatódik

És még nincs is vége, hiszen a City-nek további bajnokijai vannak hátra a Burnley, a Leicester City és a Brighton ellen, valamint május közepén még az FA-Kupa döntőjében is pályára lépnek a Watford ellen, azaz magasan dönthetik meg az eddigi rekordot.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

157 - Manchester City have scored 157 goals in all competitions this season, the most by any side in English top-flight history, overtaking their own record from 2013-14. Entertainers. #MUNMCI