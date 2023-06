A Chelsea sztárpárosának meg vannak számlálva a napjai Londonban

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a jövő hét kulcsfontosságú lehet mind Kai Havertz, mind Mason Mount jövője szempontjából.

Az átigazolási guru az elmúlt napokban arról számolt be, hogy az Arsenal már meg is tette első ajánlatát a német válogatott játékosért, amit a Chelsea azon nyomban el is utasított. A londoni kékek 70-75 millió fontot kérnek a 2021-es BL-finálét eldöntő játékosért, aki sajtóhírek szerint már mindenben megegyezett az Ágyúsokkal.

A Bayern München is érdeklődik a támadó iránt, azonban a bajorok egyelőre tisztes távolból szemlélik az eseményeket.

A Manchester United is megtette első tétjeit Mason Mountért, a Vörös Ördögök 40 millió fontot ajánlatottak az angol válogatott játékosért, melyet azonban a Kékek automatikusan elutasítottak. A nyugat-londoniak legalább 70 millió fontot kérnek a középpályás játékjogáért. Romano szerint a 24 éves játékos nyitott a váltásra.

Azonban az olasz átigazolási guru azt is hozzátette, hogy továbbra is ott van mindkét játékos előtt a lehetőség, hogy maradjon az angol fővárosban, csak alá kell írniuk a Chelsea által kínált szerződéshosszabbítást.

Mason Mount

A 24 éves angol válogatott középpályás kiskorától a Chelsea-ben nevelkedett, a felnőtt csapatban 2017-ben mutatkozott be, azóta csak kölcsönben szerepelt a londoniaktól távol. Mount a 2019-2020-as szezontól kezdődően 195 tétmérkőzésen 33 gólt szerzett a "kékek" mezében, a Premier League elmúlt kiírásában 24 találkozón lépett pályára.

Természetesen tagja volt a 2021-ben Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyerő együttesnek is.

Kai Havertz

A 24 éves német támadó középpályás 2020-ban a Bayer Leverkusentől igazolt a Chelsea-hez. Havertz azóta 139 tétmérkőzésen 32 alkalommal volt eredményes a londoniaknál, például a 2021-es Bajnokok Ligája-döntő győztes gólját is ő szerezte a Manchester City ellen.

Az elmúlt idényben 47 tétmérkőzésen kilenc gólt szerzett, az angol bajnokságot tekintve hét találatra volt képes.