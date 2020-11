A Chelsea és a Sevilla is az utolsó percben nyert és jutott tovább

Megvan a idei csoportkörének első továbbjutója: a hosszabításban betaláló Olivier Giroud góljával a már biztosan a legjobb 16 közé került. A csoport másik mérkőzésén a Sevilla 1-1-s döntetlent játszott a Krasnodar otthonában.

Rennes-Chelsea 1-2

Frank Lampard csapata úgy utazott Franciaországba, hogy egy döntetlennel szinte biztossá, egy győzelemmel azonban matematikailag is továbbjutna az egyenes kiesés szakaszba.Az utóbbi hetekben egyre jobb formába kerülő Londoni kékek gyakorlatilag a legjobb felállásukban léphettek pályára az előző idény francia bronzérmese ellen. Többek között azzal a Mendy-vel a kapuban, aki pont a Rennes-től érkezett az átigazolási szezonban, hogy végre rendet tegyen az ingatag lábakon álló védelem mögött, a formán kívül védő Kepa helyére.

A negyedik percben rögtön mémet csinált magából a Timo Werner: a Chelsea német támadója hagyta ki a kihagyhatatlant. Egy jobboldali beadást, négy méterről a kapu torkából sem tudott a hálóba lőni.

A 22. percben már nem maradt el a londoni vezetés: Mason Mount tökéletes ütemben indította Hudson-Odoi-t, a fiatal angol pedig nem hibázott a ziccerben.

A 85.percben azonban Guirassy egy szölget után egyenlíteni tudott és úgy tűnt a Chelsea-nek meg kell elégednie a döntetlennel, ami ha nem is feltétlenül rossz eredmény, de biztos továbbjutást még nem jelentett volna.

A 91. percben azonban érkezett a cserecsatárok gyönyszeme, Olivier Giroud, aki Timo Werner újabb hibája után a kipattanót befejelte Gomis kapujába, így a Chelsea végül 2-1-re nyert és továbbjutott...

Krasnodar-Sevilla 1-2

...csakúgy, mint a csoportrivális Sevilla, egy kísértetiesen hasonló forgatókönyvet követően, egy 95. percben lőtt El-Haddadi góllal nyertek Oroszországban. Ezzel megvan a H-csoport két továbbjutója, kérdés még mindig maradt: ki megy tovább csoportelsőként és kié lesz az a harmadik helyért járó EL tavasz?