A Chelsea beelőzheti a PSG-t a Hakimiért folytatott harcban

Hiába tett már ajánlatot a PSG a játékosért, a hátvéd mégis a Chelseaben köthet ki.

Achraf Hakimi még egy éve sem érkezett meg Olaszországba, máris több topcsapat is szemet vetett rá. A marokkói hátvéd kiváló szezont futott az Interrel, és elvitathatatlan érdemei voltak abban, hogy az Inter 11 év után újra megnyerte a Serie A-t. A szélsőhátvéd 2020 nyarán érkezett a Real Madridtól, az előtte lévő két évet kölcsönben Dortmundban töltötte. Hakimi az idei szezonban szerzett 7 góljával és 10 asszisztjával a PSG és a Chelsea érdeklődését is felkeltette, a franciák már jelentkeztek is egy 60 millió eurós ajánlattal, azonban az Inter minimum 80 millió eurót szeretne kapni a marokkóiért.

A Sky Sports információi szerint az Inter nyitottabb lehet a Chelsea ajánlatára, mivel megszeretné szerezni az angoloktól Emerson Palmierit és Andreas Christensent is. Azonban van némi ellentét a két klub között Emerson ügyében, hiszen még az Inter csak kölcsön szeretné venni a brazilt, a Chelsea véglegesen eladná a szélsőhátvédet az olaszoknak.

Hakimi pályafutása során már 4 és 5 védős rendszerben is játszott, ráadásul mindkét oldalon bevethető, minden bizonnyal nagyszerűen illeszkedne a Thomas Tuchel által gyakran használt 5 védős felállásba.

