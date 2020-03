A Camp Nout is felajánlotta a Barcelona a vírus elleni harcra

Európa legnagyobb stadionjában tábori kórház, vagy az egészségügyi dolgozók szállása is lehet.

Spanyolországban egyre rosszabb a helyzet az egész világot sújtó koronavírus-járvány következtében.

Az országban szükségállapot van, mindennemű sportesemény leállt. Számos sztársportoló, egyesület ajánlott már fel segítséget.



A Mundo Deportivo beszámolója szerint a vezetősége úgy döntött, valamennyi létesítményét, köztük a Camp Nou-stadiont is felajánlja az egészségügyi szervezeteknek a vírus elleni harcban.



Egyelőre még csak az egyeztetéseknél járnak, de már vizsgálják, mely létesítmények lehetnek a legmegfelelőbbek az egészségügyi igények kielégítéséhez.

Elképzelhető, hogy tábori kórházat hoznak létre a területen, de az egészségügyi dolgozók elszállásolása is felmerült, mint lehetőség.



Ez utóbbi azért is lenne praktikus, mert Európa legnagyobb stadionjának közelében több kórház is található.



Emellett a klub a Sant Pau kórház számára kölcsönadta azt az egészségügyi kocsit, amellyel a sérült játékosokat szokták a pályáról levinni.

A kórház 27 pavilonból álló komplexum, az egészségügyi kocsi a betegek szállítását szolgálja az épületek között.

Forrás: m4sport.hu