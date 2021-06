A Bundesligába vagy a Premier League-be menne a hollandok sztárja

Eddig nagyszerűen teljesít a holland válogatottban PSV védője, Denzel Dumfries. Meg is indultak a találgatások a jövőjét illetően.

A hollandok üdvöskéje reagált is a lehetséges átigazolásával kapcsolatos pletykákra. Denzel Dumfries imponálóan kezdte az Európa-bajnokságot, a hollandok mindkét meccsén jól futballozott: győztes gólt szerzett az Ukrajna elleni 3-2 alkalmával, és Ausztria 2-0-s legyőzéséből is kivette a részét.

Frank de Boer csapata pedig már be is jutott a nyolcaddöntőbe. Dumfries pedig szakított egy kis időt az Észak-Macedónia elleni találkozó előtt, hogy reagáljon a találgatásokra. Arra a kérdésre, hogy a holland válogatottban mutatott remek produkciója elősegítheti-e a nyári váltást, a következőket mondta: „Úgy játszom, mint eddig, jelenleg csak az Európa-bajnokságra koncentrálok, és még van hová fejlődnöm!”

„Szeretnék javulni abban, hogy ki tudjam választani a megfelelő pozíciómat, amikor mi birtokoljuk a labdát, hogy meg tudjam hozni a megfelelő döntéseket, ezzel is segítve a támadójátékunkat.”

Dumfries-zel kapcsolatban a leggyakrabban a Bayern München merül fel, mint lehetséges következő állomás. A PSV-hez még kétéves szerződés köti, melyben állítólag egy 15 millió eurós kivásárlási záradék szerepel. Ez pedig még az Inter érdeklődését is felkeltette, kapós lett, lesz tehát a holland.

Dumfries elismerte, hogy már az Európa-bajnokság előtt is eljátszott a váltás gondolatával, sőt, amondó, hogy ha nem lett volna koronavírus-járvány, akkor már nem a PSV-ben játszana. Dumfries azt is elárulta, hogy a Premier League nagyon vonzó a számára, a Voetbal Internationalnak pedig azt nyilatkozta, hogy bár nagyon jól érzi magát a PSV-nél, játékosként, és emberként is megérett arra, hogy kipróbálja magát máshol.

„A Premier League vagy a Bundesliga lenne a legmegfelelőbb számomra, ez a két bajnokság passzol a legjobban a stílusomhoz. Azt hiszem, mindenki láthatja, hogy készen állok a váltásra!”

