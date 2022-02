A belső felszültségek tönkretehetik a Manchester Unitedet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Annak ellenére, hogy a hét közepén a Manchester United győzelmet aratott a Brighton ellen, több szó is esett az öltözőn belüli zavargásokról, amelyek ebben a szezonban már nem először merültek fel.

Nehéz szezonja volt eddig a Unitednek. Edzőváltás történt, a játékosok elégedetlenek voltak, és nyilvános nézeteltérések is akadtak a szurkolók és a vezetőség között.

A jelenlegi állás szerint nem túl meggyőző a csapat szereplése, épphogy a Bajnokok Ligáját jelentő negyedik helyen áll, a mögötte helyet foglaló csapatok azonban több meccses hátrányban vannak vele szemben.

A keddi Brighton elleni Premier League győzelem után, aminek eredményeként a United felkapaszkodott a negyedik helyre, fennállt annak a lehetősége, hogy csökkennek a feszültségek. Ennek ellenére öltözői vitákról számoltak be többen is.

Az elmúlt pár hónapban Ralf Rangnick sajtóhoz intézett megjegyzései után pár játékos, köztük Anthony Martial és Jesse Lingard is közzétette saját verzióját a közösségi médiában, most pedig Marcus Rashford is beállt a sorba. Az angol válogatott játékos a héten válaszolt azokra a feltevésekre, miszerint Rashford és Cristiano Ronaldo által „vezetett” játékosok szembekerültek egymással az öltözőben. Rashford azonban visszavágott a riportereknek, hogy mindez kitaláció, nincs semmi gondja a portugállal, többen mégis úgy gondolják, hogy van a dologban igazság.

Egyesek kétségbe vonják Rangnick alkalmasságát is a munkájára, rengeteg kritikát kap edzési módszereivel kapcsolatban. Emellett Ronaldo távozása és Paul Pogba lejáró szerződése is kérdéseket vet fel a csapaton belül, és a szurkolók köreiben is.

Nem kétséges, hogy a klub hullámvölgybe került és nagyon nehezen tud ebből kilábalni. A Brighton elleni teljesítmény a második félidőben jobb volt – igaz, 10 ember ellen –, de ezen a hétvégén a Leeds-szel találkoznak, akik bár a 15. helyen állnak a tabellán, riválisnak számítanak. A United szurkolói utoljára 2003-ban jártak az Elland Roadon a Premier League-ben, amikor Roy Keane góljával a 81. percben győztek.

