A Bayern megverte a Dortmundot, de elveszítette Kimmichet

A 8. fordulójának csúcsmérkőzésén a listavezető Bayern a közvetlen üldöző Dortmund otthonába látogatott.

A bajnok kezdte jobban a meccset, Gnabry révén már az első percben meg is szerezhették volna a vezetést. Goretzkának is volt egy veszélyes fejese, illetve Haaland is meglőhette volna a meccs első találatát. Ez Robert Lewandowskinak sikerült, de a gólját utólag - egy véleményes döntés után - les miatt elvette a videóbíró.

Ezután jött az újabb csapás a Bayern számára: Kimmich ugyanis egy becsúszási kísérlet után a földön maradt és térdsérülés miatt le is kellett cserélni. 4

Get well soon, Joshua Kimmich 🙏 pic.twitter.com/i4YGY35gum — Goal (@goal) November 7, 2020

A bajorok átrendeződését a Dortmund Reus góljával tudta kihasználni, a 45. percben 16 méteren belül vette be Neuer kapuját. Úgy tűnt, hogy hazai vezetéssel mennek pihenni a csapatok, de egy 45+4. percben elvégzett szabadrúgáskombináció után Alaba egy lélektanilag fontos góllal még ki tudta egyenlíteni az eredményjelző állását.

A második félidőben a Bayern be is kezdett, Lewandowski - immáron szabályos - góljával megtudták szerezni a vezetést a müncheniek. A lengyel egy szép mozdulatot követően, fejjel büntetett, majd Coman is lőtt egy kapufát. A Dortmund ezután kissé visszajött a meccsbe, de Hansi Flick cseréi által ismét a Bayern dominált jobban - Sané nem sokkal a beállása után meg is lőtte a 3-1-et jelentő találatot.

A meccs végén Haaland egy szép labdaátvételt és helyzetkialakítst követően, Neuer mellett belőve tette izgalmassá az utolsó 15 percet. Reusnak majdnem sikerült is visszahoznia a meccsbe a Dortmundot, de már nem tudtak újabb gólt lőni. A meccs utolsó percében Lewa még egyszer betalált, de les miatt végül ettől a góltál is megfosztották őt.

Összefoglaló: