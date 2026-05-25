A Bayern így próbálhatja megszerezni a Premier League sztárját

Komoly átigazolási konstrukción dolgozhat a Bayern München: német sajtóértesülések szerint a bajorok nyitottak lennének arra, hogy kapusukat, Alexander Nübelt is bevonják egy esetleges üzletbe annak érdekében, hogy megszerezzék az Newcastle United szélsőjét, Anthony Gordont.

A Bild beszámolója szerint a 25 éves Gordon továbbra is a Bayern egyik kiemelt célpontja a nyári átigazolási időszakban, ugyanakkor a Newcastle rendkívül magas összeget kér érte: az angol klub állítólag több mint 80 millió euróra tartja támadóját. A müncheniek ezért alternatív megoldásokban is gondolkodnak, és ebbe a csomagba kerülhet bele Nübel neve is. A német kapus június végén tér vissza kölcsönből a Stuttgarttól, de a jelek szerint sem Stuttgartban, sem Münchenben nincs hosszú távú jövője.

A Bayern sportigazgatója, Christoph Freund már a Köln elleni utolsó bajnoki után egyértelművé tette, hogy a klub a következő idényben is Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich hármasára épít a kapusposzton.

„Beszéltünk a menedzsmentjével, Alex is tisztában van a terveinkkel. A következő szezonban Neuerrel, Urbignak és Ulreichhel számolunk, ez a terv” – fogalmazott Freund.

Eközben Newcastle-ben is kapuskérdés került napirendre. A Sky információi szerint az angol klub a Lens kapusát, Robin Rissert is figyeli, akinek ára 30–40 millió euró körül mozoghat. Nübel megszerzése ennél jóval kedvezőbb opció lehetne a „Szarkák” számára, különösen akkor, ha a felek egy Gordon–Nübel csereüzlet keretein belül közelebb tudnak kerülni az anyagi elvárásokhoz.

Anthony Gordon az elmúlt idényben a Newcastle egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát gyorsaságával és kreativitásával, így nem meglepő, hogy több európai topklub érdeklődését is felkeltette. A Bayern számára különösen fontos lenne egy dinamikus szélső megszerzése, miután a támadószekció átalakítása a nyár egyik prioritásává vált Münchenben.

