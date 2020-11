A Bayern ellen készülő Szoboszlait a Juve és a Milan mellett az Atlético is kinézte

Igazából a Bayernnek – egyelőre – nincs keresnivalója a fenti címben, de mégis jó, hogy ott van, hiszen így könnyebb elhelyezni a futballban Szoboszlai Dominikot.

A Salzburg magyarja, aki ha kell gyalog is eljön a válogatott összetartásra az Izland elleni meccs előtt, korábban téma volt a Milánnál, aztán jött a , majd bekerült a képbe a is. Ehhez tegyük hozzá, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az olasz bajnokság kiváló lenne a támadó számára. És akkor egy spanyol lap beszámolója szerint az Atlético Madrid is érdeklődik a játékos iránt, mert a madridiak edzője Diego Simeone az Atlético–Salzburg BL-mérkőzésen felfigyelt Szoboszlai játékára.

Mondjuk ez érthető, hiszen a magyar tehetség ezt a gólt lőtte a spanyol sztárok ellen:

Több csapat

A fichajes.net – spanyol szaklap – arról írt a meccs után, hogy Simeonét egyenesen lenyűgözte Szoboszlai játéka és az Atlético már télen szerződtetni akarja a játékost. Azért ez a nagy sietség az oldal szerint, mert a futballistáért harcban áll a , a Juve, de még Gulácsi Péter csapata az is. Sőt a portál szerint a is leigazolnál Szoboszlait. Pedig a bajoroknak még nem is lőtt gólt. Majd ma este a BL-csoportban.