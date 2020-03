A Barcelona vezetőedzője szívesen látná a csapatában Philippe Coutinhót

A brazil játékost azonban a Chelsea is kinézte magának.

Sajtóhírek szerint a vezetőedzője, Quique Setién a következő szezonban szívesen látná csapatában Philippe Coutinhót, aki iránt azonban élénk érdeklődést mutat a .

A Diario Sport úgy tudja, hogy a Bayern Münchenben kölcsönben szereplő brazilt – akit a bajor klub egészen biztosan nem vesz meg a szezon végén, mert állítólag 110 millió eurót kellene fizetnie a katalánoknak a futballista végleges elengedéséért – kifejezetten érdekes játékosnak tartja a katalánok vezetőedzője, aki szerint Coutinho a pálya közepén érzi magát igazán otthonosan.



Setién úgy látja, a csapatnak nagy szüksége lenne egy olyan technikailag képzett középpályásra, mint a brazil, akinek állítása szerint sokkal inkább passzolna a stílusához, ha Ernesto Valverde elképzeléseivel ellentétben – a korábbi vezetőedző a 4-3-3-as hadrendben leginkább balszélsőként számolt vele – Andrés Iniesta korábbi posztján szerepelne.



Setién természetesen a klubra hagyja a döntést, amelynek a legfőbb célja azért az lesz a nyáron, hogy megdelelő áron eladja Coutinhót, ebből is pénzt csiholva a tervezett nagy nyári bevásárláshoz.



A Sport értesülései szerint a Chelsea már meg is kereste a Barcelonát egy egyéves kölcsön és az annak a végén életbe lépő vásárlási opció feltételeivel kapcsolatban, valamint a játékossal is beszéltek.

