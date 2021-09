A Barcelona nem vár tovább, már felvették a kapcsolatot a csapat egyik edzőjelöltjével!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Betelt a pohár, a Barcelona vezetősége felvette a kapcsolatot a klub egyik új edzőjelöltjével, Roberto Martinezzel. A jelenleg Belgium szövetségi kapitányaként tevékenykedő Martinez hivatalos ajánlatot még nem kapott, de informálisan már megkérdezték tőle, lenne-e kedve irányítania a katalán sztárcsapatot.

A Goal.com angol szerkesztősége kész tényként tálalja, hogy a Barcelona kapcsolatot létesített Martinezzel. A spanyol edző munkásságát nagyra értékeli Joan Laporta elnök, így ő az elsőszámú jelölt a szezont pocsékul kezdő Ronald Koeman utódjaként.

Martinez egyébként több szálon is kötődik a Barcelonához: ő és Jordi Cruyff (a gránátvörös-kékek legendás játékosának, Johann Cruyffnak a fia) egymás gyermekeinek a keresztszülei, és katalán származása miatt nem mellesleg a szurkolók is szívesen látnák a kispadon.

A korábban a Wigant és az Evertont is irányító edző már értesítette a belga szövetséget, hogy amennyiben a Barcelona hivatalosan is megkeresi, szívesen elvállalná a feladatot, ugyanakkor jelenlegi munkahelyén még megvárná a Belgium-Franciaország UEFA Nemzetek Ligája összecsapást október 7-én, és a döntőn vagy a bronzmeccsen is ő dirigálná a belga csapatot három nappal később. A hírek szerint a Barcelona eddig még hajlandó várni, sőt a cirka 1.5 millió eurós kivásárlási árat is megfizetné Martinezért.

Ugyanakkor nagyon is él egy másik vonal is. Egybehangzó értesülések szerint, ha a Martinez-ügylet nem jön létre, a katalánok egykori emblematikus játékosa, Xavi Hernandez veheti át Koeman helyét a kispadon.

