A Barcelona mérkőzése elmarad, a Realnak viszont játszania kell

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Elhalasztják a szombati Sevilla─Barcelona La Liga mérkőzést, mivel a két csapat több játékosa is pénteken érkezik csak vissza a válogatott mérkőzésekről. A döntés mar csak azért is furcsa, hiszen a Real Madridot és az Atléctico Madridot is sújtják a válogatott a mérkőzések, nekik viszont mégis le kell játszaniuk a mérkőzésüket.

A Sevillát elég rosszul érintette volna, ha szombaton pályára kell lépnie, hiszen három kulcsjátékosa, Gonzalo Montiel, Papu Gomez és Marcos Acuna is pályára lépnek péntek hajnalban az Argentína─Bolívia mérkőzésen. A katalánoknál Ronald Araujo ugyan emiatt maradt volna ki a barcelonai keretből. Ráadásul mindkét csapat kedden a Bajnokok Ligájában lép pályára, ezért a Spanyolországi Főtanács (CSD) a találkozó elhalasztása mellett döntött.

Nem érti viszont a döntést a Real Madrid és az Atlético sem, a két madridi csapatnak vasárnap van spanyol bajnokija, és utána szerdán már a BL-ben játszanak. Ráadásul a Realnál hosszabb a kimaradók listája, mint a Sevillánál, Carlo Ancelotti Fede Valverde, Eder Militao, Casemiro és Vinicius Jr. játékára sem számíthat majd a hétvégén.

A Sevilla─Barcelona mérkőzésen kívül a Villarreal─Alaves összecsapásását is elrendelte a CSD. Az ügy azért jutott el egészen a Spanyolországi Főtanácsig, mivel a La Liga hiába kérvényezte a két mérkőzés elhalasztását, a Spanyol Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága ellenezte az indítványt, de a liga magasabb szintre vitte az ügyet, és végül sikerrel járt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona–Granada meccsen a hazai siker szorzója 1,19.