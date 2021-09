A Barcelona megvette a török bajnokság legfiatalabb gólszerzőjét

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az FC Barcelona és a török Kayserispor megállapodott Emre Demir átigazolásáról. A mindössze 17 esztendős támadó-középpályás játékjogáért 2 millió eurót fizet a katalán klub, a játékos pedig 2022 nyarán csatlakozik a gránátvörös-kékek második csapatához.

Demir 2004. január 15-én született Mersinben, remek bal lába van, a széleken is be lehet vetni, de szükség esetén védekező feladatokat is el tud látni. 175 cm-es magasságával a súlypontja alacsonyan van, így technikai erényeit remekül ki tudja használni a támadószekcióban - áradozik róla a spanyol klub hivatalos honlapja.

A középpályás 2019-ben szerződött a Kayserisporhoz, ahol mindössze 15 évesen debütált a török ​​Szuperligában, nem sokkal később pedig a bajnokság történetének legfiatalabb gólszerzője lett. Az élvonalban eddig összesen 31 mérkőzésen kapott szerepet, melyeken három gólig jutott.

Demir 2027. június 30-ig szóló szerződést kötött a Barcelonával.

