A Barcelona is meg akarta szerezni a Real Madrid norvég tehetségét

Maga a játékos vallott a katalánok érdeklődéséről.

Martin Ödegaard bevallotta, hogy a is szerette volna leigazolni, mielőtt aláírt volna a Real Madridhoz.

A norvég válogatott játékos még csak jövő héten fogja betölteni a 21. életévét, de már 2015-ben a Királyi Gárdához igazolt, miután berobbant a Stromsgodset csapatánál.

Ödegaard eddig csupán egyszer lépett pályára a mezében, de az utóbbi években kölcsönben építette fel magát Hollandiában a Heerenveennél és a Vitesse-nél, ebben a szezonban pedig a Real Sociedad játékosaként a spanyol bajnokság egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát.

A fiatal játékosa pedig pályafutása könnyen máshogy alakulhatott volna, ha épp a hétvégén a Real Sociedad ellen pályára lépő Barcelonát választja.

- Akkoriban sok csapat megkereste édesapámat, és igen, egyszer el is utazott Barcelonába. Végül azonban nem az volt a megfelelő lépés számomra. Úgy gondolom a játékom illene a Barcelonába, de ez igaz a Real Madridra is. Ők is támadófutballal akarnak nyerni, én pedig különösen kedvelem a spanyol futballt, amiért minden csapat nagyon erős - nyilatkozta a norvég középpályás a Noticias de Gipuzkoa-nak.

A Real Sociedad többek között Ödegaard remek játékának köszönhetően jelenleg a 5. helyet foglalja el a La Liga tabelláján, a fiatal játékos ugyanis már 3 góllal és 4 gólpasszal segítette a csapatát.

