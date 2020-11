​„A Barcának kell egy jó csatár” – Rivaldo beszólt volt csapatának Suarez eladása miatt

A Barca korábbi kiváló brazil világbajnok csatára, nem is annyira finoman kritizálta egykori csapatát, szerinte Luis Suarez-t eddig nem sikerült megfelelően pótolni és azt tanácsolja volt csapatának, hogy vegyen egy jó csatárt. Ansu Fati sérülést szenvedett, Messi és Griezmann nincs formában, ezért elengedhetetlen az erősítés.

„A Barcelonának a januári átigazolási szezonban meg kell próbálnia megszerezni egy vagy két csatárt, ha meg akarják nyerni a Bajnokok Ligáját. Óriási hibát követtek el azzal, hogy eladták Luis Suarezt és nem pótolták őt megfelelően” – mondja Rivaldo.

A Barca puskaporos időszakon van túl, Quique Setienet kirúgták, majd Ronald Koeman érkezése után Messi bejelentette távozási szándékát, aztán Luis Suarezt eladták az Atletico Madridnak és végül az Elnök is lemondott.

A Barca ugyan még meg tudta akadályozni, hogy Lionel Messi távozzon, de szerződése csak a szezon végéig köti a csapathoz.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world