A Barca és a Real is harcba száll a Bayern München kiszemeltjéért

Hármas versenyfutás lehet a német válogatott játékosért.

Német sajtóhírek szerint a mellett már a és a is mutat érdeklődést a Manchester Citytől elvágyódó Leroy Sané felé.

A Bayern München már 2019 nyarán is közel állt a támadó szerződtetéséhez, aki a ellen megnyert Community Shield-döntőn súlyos térdsérülést szenvedett, ami a klubváltást is keresztbe húzta.



A 24 éves Sané, akinek 2021 nyarán jár le a szerződése a Citynél, azóta is a Bayern célkeresztjében van, a pletykák szerint már tárgyaltak is a futballista képviselőivel.



A bajor klub ügyeiben kiválóan értesült Bild azonban azt írja, többszereplős lett a játék, miután a Barcelona és a Real Madrid is szívesen látná keretében a 100 millió euróra taksált Sanét, ez a duplája annak, amit az angolok fizettek érte 2016-ban a Schalkénak.



Mivel csak egy év van hátra a szerződéséből, a Manchester Citynek most van az utolsó lehetősége pénzre váltani a játékjogát, így minden bizonnyal jó néven veszik, ha a három klub egymásra licitál.



Sané pont a bajnokságok felfüggesztése előtt épült fel, Guardiola együttesében ugyan augusztus óta nem játszott, de az U23-as csapatban már pályára lépett tavasszal.



Sané 134 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 45 gólpasszt osztott ki a Manchester Cityben.

Forrás: m4sport.hu