A Barca edzője szerint másképpen működik a videobíró a Real meccsein

A Barcelona trénere, Quique Setién szerint nem használják megfelelően a videobírós rendszert a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

„Vannak dolgok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, amik nem tőlünk függnek. Mindenki látta, mi történt az Anoeta Stadionban, és mindenki levonhatja a saját következtetését” – idézte Setiént az AS honlapja azt követően, hogy vasárnap a nagy rivális 2-1-re nyert a Real Sociedad vendégeként úgy, hogy a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a játékvezető több döntését is megkérdőjelezték.

A királyi gárda trénere, Zinedine Zidane hangsúlyozta: bosszantja, ha azt hallja, segítik csapatát.



„Nem láttam ezeket a szituációkat, de nekem azt mondták, a büntető jogos volt és Benzema gólja is szabályos. Kétes helyzetekről nem mondok véleményt, mert ez a bírók dolga” – szögezte le akkor Zidane, hozzáfűzve: nem kontrollálhatják, amit az emberek mondanak, és a meccseket a pályán nyerik meg.



A Real Sociedad ellen Sergio Ramos szerzett vezetést egy vitatható szabálytalanság után megítélt 11-esből, majd Adnan Januzaj gólját les miatt nem adták meg.

A madridiak második találatát - VAR döntés után - Karim Benzema szerezte úgy, hogy az átadást a karja felső részével szelídítette meg.



Setién azt sérelmezte, hogy míg bizonyos szituációkat egyes mérkőzéseken felülvizsgálnak a VAR segítségével, addig más találkozókon hasonló helyzetekkel ezt nem teszik meg, így szerinte nem használják korrekten a technológiát. Hozzáfűzte: a VAR alkalmazása óta eltelt időszakban ez a jelenség nem változott, és véleménye szerint mindig is lesznek vitára okot adó esetek.



„A VAR egy olyan eszköz, amely jobbá tehet minket, de úgy kell használnunk, hogy tisztább képet kapjunk a valóságról” – fogalmazott a katalán csapat edzője.



A Real Madrid mind a három találkozóját megnyerte az újraindulás óta, s most úgy áll azonos ponttal a Barcelonával, hogy az egymás elleni eredményekben jobb katalán riválisánál.



„A hibahatár most számunkra is, számukra is kisebb. A Madrid sem hibázhat. Sok bajnoki cím csak a hajrában dől el, nyolc forduló még hátra van, és a Real Madridra még hasonlóan nehéz találkozók várnak, mint ránk” – fejtette ki Setién, akinek együttese pénteken gól nélküli döntetlent játszott Sevillában.