A Barca akadémiáján nevelkedett a Schalke hőse - ezt érdemes tudni róla

Szombaton már beszámoltunk arról, hogy a Schalke egy 30 meccses nyeretlenségi szériát tört meg a elleni 4-0-ás hazai győzelmével - egy év után tudott ismét három pontot szerezni a utolsó helyéről elmozduló gelsenkircheni csapat.

A győzelem mellett a 19 éves amerikai Matthew Hoppe személye jelentette a legnagyobb szenzációt: a fiatal támadó három góllal járult hozzá a történelmi negatív rekord megszakításához. Hoztunk hat érdekességet róla.

Barca-kiképzés

Hoppe a akadémiáján fejlődött - igaz nem a La Masián, hanem a katalán csapat arizónai állomásán, ahol a fiatal amerikai játékosok képzéséért felelnek.

Számtalan gól az USA-ban

Hoppe a 17 éven aluliak csapatában kezdett el középtámadóként játszani - és milyen jól is tette: az USA-ban 30 korosztályos meccsen 24 gólt lőtt, az U19-esek között pedig 23 találkozón 29-szer vette be a kapusok hálóját.

Bekerült a felnőtt csapatba

A 2009-es átigazolását követően 17 meccsen csak három gólt lőtt a korona miatt félbeszakadt U19-es Bundesligában - ettől fügetlenül beválogatták őt a Schalke U23-mas csapatába, ahol 15 meccsen csak csereként lépett pályára és ott is csak egy gólig jutott. Manuel Baum, a Schalke korábbi edzőjének irányítása alatt viszont ott lehetett a profikeretben, most pedig az első tripláját szerezte.

A harmadik legfiatalabb triplázó

Christian Gross, a Schalke új edzőjének debütáló mérkőzésén kezdőként kapta meg a lehetőséget a fiatal támadó. 19 évesen és 302 naposan be is írta magát a történelembe: Walter Bechthold és Erling Haaland után ő lett a Bundesliga történelmének harmadik legfiatalabb játékosa, aki triplázni tudott.

Hat év után először dupláztak a Schalkéban

Hoppe triplájával a nyeretlenségi szérián kívül egy másik negatív sorozat is megszakadt: A Schalke csapatában legutóbb 2014 decemberében, az akkor még ott játszó Choupo-Moting tudott először legalább két gólt szerezni.

Lejár a szerződése

Csak most robbant be, Hoppe szerződése azonban a nyáron lejár a Schalkénél. Ha folytatja amit elkezdett, akkor több klub is megkeresheti őt. A fejlődése érdekében azonban aligha találhatna jobb helyet a jelenlegi klubjánál - a gelsenkirchenieknek biztos ami biztos, be kellene biztosítaniuk az élvonalban maradást.

