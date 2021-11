A balhés Balotelli újra meglepő ötlettel állt elő

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Mario Balotelli idén nyáron a török első osztályú Adana Demirspor-hoz szerződött. A támadó az OCW Sports-nak Twitchen adott interjújában beszélt jövőbeli terveiről:

"Most 2 és fél után végre jól érzem magam. Készen állok arra, hogy visszatérjek a válogatottba. Ez az álmom, hogy tavasszal újra pályára lépjek a nemzeti csapatban. Mindig is kitűnő volt a kapcsolatom Mancinivel. Világosan elmondta, mit kell ahhoz, hogy újra behívjon. Most jó állapotban vagyok, miért e hívhatna fel?

A csatár eddig számtalan klubban fordult meg pályafutása során, a teljesség igénye nélkül játszott az Interben, a Manchester Cityben, az AC Milanban, a Liverpoolban, a Nice-ben, az OL Marseille-ben, a Brescia-ben és a Monzában is, mielőtt Törökországba igazolt volna.

Balotelli új csapatában eddig 10 bajnoki mérkőzésen 5 gólt szerzett. Kérdés, ez elég-e a válogatott meghívóhoz?

