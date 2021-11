60 millió eurót fizetne Szoboszlai Dominikért a spanyol topcsapat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szoboszlai Dominikot az utóbbi hetekben több topcsapattal is szóba hozták. Az európai sportsajtó az Arsenallal, a Manchester Uniteddel, sőt még az Atlético Madriddal is összeboronálta a magyar válogatott középpályást. A The Sun információ szerint utóbbi került ’pole pozícióba’ a Szoboszlaiért folytatott versenyfutásban.

Azonban a Atlético jelenleg nem tudja kifizetni a magyar középpályás 60 millió eurós kivásárlási árát, ezért egyelőre kivár.

A fichajes.com információ szerint a matracosok jövő nyáron 75 millió eurós bevételre számítanak Saúl Ñíguez és Álvaro Morata eladásából, a Chelsea-től 40 milliót, a Juventustól pedig 35 milliót szeretnének bezsebelni. Saúl eladása lesz a nehezebb feladat, mivel hiába adták kölcsönbe vételi opcióval a londoni kéknek, egyelőre a spanyol alig jut lehetőséghez új csapatában.

Ha Diego Simeone mindkét játékost el tudná adni, akkor a spanyoloknak lenne pénzük a magyar válogatott játékos kivásárlására.

Szoboszlai Dominik januárban érkezett Salzburgból az RB Lipcséhez, azonban sérülése miatt egészen augusztusig kellett várni bemutatkozására. A 21 éves játékmester a Lipcse színeiben eddig hat gólt és három gólpasszt jegyzett.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Hoffenheim-Leipzig mérkőzésen a hazai győzelem 4.00, a döntetlen 4.30, míg a vendég siker 1.76-szoros pénzt fizet.