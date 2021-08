5 nevetséges kiállítás a futballtörténelemben

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Egy játékos számára a kiállítás az egyik legkellemetlenebb dolog, ami a pályán történhet, főleg akkor, ha valami kétes szituáció előzte meg a játékvezető döntését. A következő öt piros lap is megkérdőjelezhető helyzetben született, amelyeket utólag már inkább viccesnek, nevetségesnek tekinthetünk.

Neymar (2011)

A világ egyik legjobb játékosaként, de még azelőtt, hogy szupersztár lett volna belőle, számos akadályt kellett leküzdenie, köztük sérüléseket és természetesen furcsa piros lapokat.

2011-ben a brazil még a Santos játékosa volt, egyik meccsükön éppen megszerezte csapata harmadik találatát, gólöröm gyanánt pedig egy szurkolótól szerzett maszkot vett fel, amin a saját arcképe volt. Neymar úgy gondolta, hogy viccesnek fogják találni akcióját, a játékvezetőnél azonban nem ért célt vele, felmutatta neki második sárga lapját és kiállította, egyszerűen csak azért, mert maszkot viselt.

Carragher (2002)

A Liverpool védőjére, Jamie Carragherre valószínűleg generációja egyik legmegbízhatóbb és legprofibb játékosaként emlékeznek, ennek ellenére neki sem maradt ki pályafutásából a nevetséges piros lap, amelyet egy 2002-ben az Arsenal ellen vívott mérkőzésen szerzett.

Az ágyúsok rajongói már haragudtak Mike Riley játékvezetőre, amiért Martin Keown piros lapot kapott, de a mérkőzés hangulata akkor vált igazán puskaporossá, mikor Dennis Bergkampot is leküldték a pályáról. A szurkolók elkezdtek bedobálni mindent, ami a kezükbe került, Carraghert pedig eltalálta egy Arsenal szurkoló által dobott érme. A Liverpool védője dühösen visszadobta azt a tömegbe, ezért Riley őt is megajándékozta egy kiállítással. Carraghert széles körben elítélték tettéért, bár a dobálózó szurkolót is felelőssé tették.

A védő végül nyilvánosan bocsánatot kért - elkerülte a helytelen viselkedés vétsége miatti vádemelést, helyette a rendőrség hivatalos figyelmeztetésben részesítette.

Gibbs (2014)

Az Arsenal a Chelsea ellen lépett pályára a Premier League-ben, a fiatal Eden Hazard pedig nagy gondokat okozott az ágyúsok védelmében. A belgának nagy lehetősége volt gólt szerezni, a kapus nem tudott beleérni a lövésébe, ellenben Alex Oxlade-Chamberlain-nel, aki a kezével változtatta meg a labda irányát. Ez nyilvánvaló piros lapnak ígérkezett, Andre Marriner azonban Kieran Gibbs felé indult kártyájával és őt küldte le a pályáról. A balhátvéd értetlenül állt a helyzet előtt, mivel Oxlade-Chamberlain elárulta a játékvezetőnek, hogy valójában ő ért a labdához, Marriner mégsem törődött ezzel. Gibbs-nek el kellett hagynia a játékteret egy olyan hiba miatt, amit nem is ő követett el.

Hakan Unsal (2002)

Törökország 40 év után először kvalifikálta magát a 2002 -es világbajnokságra, egy viszonylag jó csapattal. A csoportkör első meccsén Brazíliával találkoztak, ahol több megkérdőjelezhető döntés is született.

A játékvezető, Kim Young-Joo vitatható büntetőt ítélt Brazíliának a meccs vége felé, valamint piros lapot adott egy török ​​játékosnak. Mivel így Brazília 2-1-re vezetett, a játékosok úgy döntöttek, hogy látványosan visszavesznek tempójukból és olyan szinten húzzák az időt, ahogy még soha.

Hakan Unsal joggal volt elkeseredve, így Rivaldo felé rúgta a labdát, aki ráérősen készült a szögletrúgásra. Ez visszapattant a brazil lábszáráról, és bár garantálható, hogy semmiféle fájdalmat nem érzett, az arcához kapott és ordítva összeesett a „fájdalomtól”. A színjáték után Unsalt is kiállították. Rivaldót utólag megbüntették, de a meccset nem tudták meg nem történtté tenni, így a brazilok tovább menetelhettek a tornán.

Cavani (2014)

Rengeteg játékosnak van saját gólöröme, ami már a védjegyévé vált. Az uruguayi támadó, Edinson Cavani is ebbe a körbe tartozik. Mint már sok előtte játszó futballistának, Cavani ünneplésének is a fegyverlövés utánzása az alapja, amely egy Lens elleni mérkőzésen azonban meleg helyzetbe hozta a PSG támadóját.

A második félidő elején a PSG már 1-2-re vezetett, amikor a Lens védője, Jean-Philippe Gbamin szabálytalankodott a tizenhatoson belül Cavanival szemben, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. Az uruguayi értékesítette a tizenegyest, majd a már említett gólörömével ünnepelt. A játékvezetőnek ez nem tetszett és figyelmeztette őt, majd amikor Cavani tiltakozni próbált, felmutatta neki a második sárgát, és kiállította. Így is szerencséje volt a PSG-nek, ugyanis a játékvezető leküldte Jerome Le Moigne -t, a Lens középpályását is, tehát továbbra is megmaradt az emberelőnyük.

A PSG elnöke, Nasser Al Khelaifivel sem ment el szó nélkül az eset mellett a meccs után. Teljesen jogosan kérdőjelezte meg a piros lapot, hiszen korábban senkinek nem volt problémája a gólörömmel.

