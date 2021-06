5 gól és dráma – megnyerték első mérkőzésüket a hollandok

Hollandia drámai mérkőzésen verte meg 3–2-re Ukrajnát.

Ma 21 órakor rendezték a C-csoport második mérkőzését, Hollandia hazai pályán fogadta Ukrajnát Amszterdamban. A csoport másik két csapata kora este lépett pályára, Ausztria magabiztosan, 3–1-re verte Észak-Macedónia csapatát.

A hollandok kezdték jobban a találkozót, az ellenfélt a kapu elé szorították, csak az ukrán kapus, Georgi Bushchanon bravúrjainak volt köszönhető, hogy nem vezetett szinte azonnal 2-3 góllal a narancssárga együttes. Az első félidő derekán visszább vettek a csapatok a tempóból, és végül gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe. A második félidőben pedig gólparádét rendeztek az együttesek, először Hollandia lőtt gyorsan kettőt, Georginio Wijnaldum az 52.percben, majd Wout Weghorst az 59.percben találtak be. Ekkor úgy tűnt, a németalföldiek simán behúzza a találkozót, azonban jött egy 4 perces rövidzárlat, és a 75. percben Andriy Yarmolenko bombájával először szépítettek az ukránok, majd jött egy szabadrúgás, amit Roman Yaremchuk fejelt be a tizenegyes pont vonalából. De Hollandia összeszedte magát, és szintén egy beadásból a 85.percben Denzel Dumfries állította be a 3–2-es végeredményt. A C-csoportot Ausztria és Hollandia vezetik 3-3 ponttal.

