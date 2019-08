2023-ig meghosszabbította a szerződését az RB Leipzig legnagyobb sztárja

Az a hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy 2023-ig meghosszabbította a szerződését Timo Wernernek.

A 23 éves támadó 2016 óta erősíti a Lipcse együttesét, ahol többek között Gulácsi Péter és Willi Orbán is a csapattársai közé tartozik.

A német csatárt rengeteg top klub szerette volna szerződtetni, ő viszont mindvégig kitartott az RB Leizpig mellett.

A Transfermarkt adatai szerint a támadó értéke 65 millió euró volt a hosszabbítását megelőzően, de ezek után vélhetően csak jóval nagyobb összegért válna majd meg a legnagyobb értékétől a Leipzig.

Werner ez idáig 93 mérkőzésen lépett pályára a Bikáknál és ezeken a találkozókon 50 találatig jutott a német együttesben.

