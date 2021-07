2023-ban végre tényleg Isztambulban lehet a BL-döntő

Már 2020-ban, és idén is török főváros adott volna otthont a Bajnokok Ligája fináléjának, a pandémia azonban közbeszólt.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) közösségi oldalán jelentette be, hogy 2023-ban végre tényleg Isztambul lehet a házigazdája a Bajnokok Ligája döntőjének. Isztambul már tavaly is BL-döntőt rendezett volna, sőt 2021-ben is, csak éppen a szigorú korlátozások miatt a Chelsea és a Manchester City Portóban mérkőzött meg egymással.

Az UEFA közölte azt is, hogy a 2022-es, és 24-es döntő házigazdája nem változik, előbbi Szentpétervár utóbbi London lesz. 2023-ban eredetileg Münchenben lett volna a finálé, a németeknek Isztambul miatt azonban várniuk kell további két évet 2025-ig.

