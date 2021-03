2019 óta nincs csapata – szerződtette az Újpest a belga válogatott szélsőt

A kiesés ellen nagy lendülettel küzdő Újpest szerződtette a kétszeres belga válogatott Yassine El Ghanassyt.

A klub honlapjának beszámolója szerint a futballista „18 évesen már a KAA Gent csapatában pallérozódott, ahol később még összesen 173-szor lépett pályára, többek között Bajnokok Ligája selejtezőn és az Európa Ligában is. Az útja a flamand régióból a holland bajnokságba vezetett a Heerenveen együtteséhez, majd egy kisebb kitérő után visszakerült a Jupiler League-be a KV Oostende gárdájához. Még 20-szor a francia első osztályban a Nantes mezét is magára ölthette tétmeccsen, innen került kölcsönbe az Al-Raedhez. Nemzeti színekben végig járta az utánpótlás válogatottakat, míg két alkalommal barátságos összecsapáson az a „nagyok” között is bemutatkozhatott.” (Elnézést, de a közlemény részletét változtatás nélkül közöltük.)

Yassine El Ghanassy a szerződés aláírás után le is futotta az első tiszteletkört:

„Először is szeretném üdvözölni a szurkolókat, hálás vagyok, hogy az Újpestre szerződhettem! Remélem, hogy jó helyen végzünk majd a bajnokságban és sikerül elérnünk majd minden kitűzött célt… például azt is, hogy a kupában döntőt játszhassunk. Igyekszem majd a lehető legtöbbet nyújtani és teljes erőbedobással megszolgálni azt a bizalmat, amit a csapat belém fektetett.”

Yassine El Ghanassy 2011-ben volt belga válogatott, akkor éppen az általunk is jól ismert Georges Leekens volt a szövetségi kapitány.

Utolsó tétmeccsét Ghanassy 2019. január 29-én játszotta a szaúdi Al-Raed-ben, ahonnan aztán a bajnokság végén távozott és azóta nincs csapata, vagyis jó két éve nem lépett pályára a Transfermarkt adatai szerint. Ugyancsak az oldal adatai árulják el azt, hogy az elmúlt 13 évben összesen 46 gólt szerzett.

