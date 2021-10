200 millió fontért erősíthetik meg a Newcastle keretét az új tulajdonosok

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Elemzők szerint a Newcastle United akár 200 millió fontnál is többet költhet erősítésekre az elkövetkezendő három évben anélkül, hogy megsértenék a pénzügyi Fair Play szabályát, ugyanis az előző tulajdonos stabil financiális helyzetben adta át a klubot.

A szurkolók már a téli átigazolási szezonban számíthatnak új igazolásokra, ugyanis az első feladat, hogy a csapat elkerülje a Premier League-ből való kiesést az idény végén, 2025-ig pedig oda akarnak érni a BL-indulást jelentő helyek valamelyikére.

A pénzügyi Fair Play 105 millió fontban határozza meg az "elszenvedhető" veszteséget három éves ciklusonként, ám az új tulajdonosoknak számos lehetősége van ezt az összeget megemelni. A Newcastle ugyanis az elmúlt három évben 38 millió fontos nyereséget termelt, ráadásul az infrastrukturális fejlesztések, az akadémiai kiadások és a közösségi programok sem számítanak a mérlegben, sőt, várhatóan a kereskedelmi bevételek drasztikus emelkedésére is lehet számítani.

2007-ben a Szarkák kereskedelmi bevételei 28 millió fontra rúgtak, s ez egészen 2019-ig egy pennyt sem emelkedett.

"Rengeteg lehetőségük van a kereskedelmi és szponzori bevételek növelésére, Szaúd-Arábián keresztül is. Ezt láttuk a Manchester Citynél is. Ott is köthetnek üzleteket, ahonnan a tulajdonosok származnak. A riválisok ledermedtek. A többi nagy klub is mind be akar jutni a Bajnokok Ligájába, de hatból csak négy tud, hétből négynek pedig még nehezebb" - mondta Kieran Maguire pénzügyi elemző.

Dr. Rob Wilson, a Sheffield Hallam Egyetem üzleti menedzsment oktatója szerint az első lépések egyike lehet, hogy értékesítik a St. James Park névhasználati jogát, amellyel akár száz millió font is érkezhet, majd pedig új mezszponzort kap a csapat.

