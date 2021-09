20 hónap után lehet kerettag ismét a Manchester United védője

A United szerdán ismét a West Hammel találkozik, ezúttal a Ligakupában csap össze a két gárda, Phil Jones pedig hosszú idő után lesz kerettag.

Phil Jones térdsérüléséből felülve, 20 hónap kihagyást követően térhet vissza a Manchester Unitedbe. A csapat menedzsere, Ole Gunnar Solskjaer közölte, a védő benne lesz a West Ham United ellen készülő keretében szerda este.

Jones már néhány zárt kapus mérkőzésen is részt vehetett az U23-as csapatban, így egyre fittebb és jobb állapotban van. Solskjaer egy interjúban elmondta, hogy nagyon örül Jonesnak, aki tehát két mérkőzést is végig játszott az U23-as csapatban, zárt kapus meccseken is értékes játékperceket kapott és egyszer sem panaszkodott ez idő alatt a térdére, nagyon keményen dolgozott.

"Szorgalmas és profi módon kezelte a helyzetet, semmi kifogás, kizárta a médiát, én is régimódi vagyok. Szeretem az ilyen játékosokat. Csak egy dologra fókuszált és a küzdelem járt a fejében, de visszatért. A keret tagja lesz és ez egy jó nap lesz számunkra, de főleg az ő számára, mert kiérdemelte." – idézi Ole Gunnar Solskjaert a Manchester United Fanatics magyar nyelvű oldala.

