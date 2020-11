15 éve lőtte az első BL-gólját Messi - íme a találat

Lionel Messi, a élő legendája 2005. november 2-án, 15 évvel ezelőtt szerezte meg élete első gólját a Bajnokok Ligájában. 18 éves, 4 hónapos és 9 napos volt és a Panathinaikos elleni 5-0-ra végződő csoportmeccs harmadik gólja fűződik a nevéhez.

Nem csak ebből vette ki a részét, az ötödik gólt is ő készítette elő a triplázó Samuel Eto'o-nak.

Íme a Barcelona akkori kezdője: Valdes - Van Bronckhorst, Puyol, Edmilson, Oleguer - Van Bommel - Xavi, Iniesta - Ronaldinho, Eto'o, Messi

Ami azóta történt, az történelem: Messi 145 találkozón összesen 117-szer volt eredményes és 41 gólpasszt adott. Íme az első találata.

It’s been exactly 15 years since Lionel Messi’s first-ever Champions League goal 🌟



The way he takes it over the goalkeeper 🤤pic.twitter.com/kUvF04QxIo