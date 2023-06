13 év után újra élőben nézte meg a Manchester City meccsét az arab tulaj

Nem sokszor jár ki csapata meccseire.

A Manchester City történelmi sikert ért el, triplázni tudott Pep Guardiola csapata. A Bajnokok Ligája-döntőre a klub tulaja, Sheikh Mansour is kilátogatott.

Nem sokszor látogat ki csapata meccseire Sheikh Mansour. Utoljára 2010-ben egy Liverpool elleni bajnokin tekintette meg a Manchester Cityt.

Az 52 éves sheikh Pep Guardiola előtt tette tiszteletét, hiszen a Manchester United után a városi riválisnak is sikerült triplázás, tehát egy éven belül megnyerni a Premier League-t, az FA-Kupát és a Bajnokok Ligáját. A VIP-páholyban, jó hangulatban kapták lencsevégre a fotósok a tulajt.

A Manchester City meghatározó brand lett a nemzetközi színtéren is a 2008-as átvétele óta. Mansour és az Abu Dhabi United Group jelentős összegeket fektetett be a csapatba és az egész létesítménybe is. Irányítása alatt a klub hét Premier League-címet nyert az elmúlt 12 évben, ebből ötöt a legutóbbi hat szezonban.

Az 52 éves férfi beruházásai során a Manchester Citynek új edzőközpontot épített és bővítette az Etihad Stadiont.