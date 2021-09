100 milliót kér a Levrekusen a Ferencváros ellen gólt szerző Wirtzért

Az AS információi szerint a Bayern München tűnik az első számú kérőnek, de alaposan a szebbe kell nyúlnia annak, aki Wirtzet meg akarja kaparintani.

A Ferencváros ellen az Európa-ligában győztes gólt szerző támadóért 100 millió Eurót kér a Bayer Leverkusen. Florian Wirtz szerződése 2026 nyaráig szól, de akár jóval korábban is válthat. Az AS tudomása szerint a Bayern München nagyon szeretné a játékost, ennek érdekében pedig állítólag már meg is egyezett a Wirtz édesapjával.

Igen ám, de nem könnyíti a bajorok dolgát, hogy Florian Wirtz korábban kijelentette, hogy gyerekkori álma az, hogy a Barcelona játékosa legyen egy napon, és ez „azóta sem változott!” Így pedig lehet, hogy hiába a mesés ajánlat, a Bayern mégis hoppon marad.

