10 év után győzött az Atletico a Barcelona ellen

Rangadót nyert az Atlético Madrid, Ter Stegen súlyos hibájának is köszönhetően 1–0-ra legyőzték a Barcelonát a La Liga 10. fordulójában.

Az egyetlen gól az első félidő hosszabbításában esett: Piqué még az ellenfél térfelén rosszul vette át a labdát, Ángel Correa a megszerzett labdával indította Yannick Carrascót, aki elvitte a kapujától 40 méterre szerelni próbáló Marc-André ter Stegen mellett a labdát, majd balról, jobbal, kb. 30 méterről az üres kapuba lőtt. 1–0

A vendégek még Gerard Piquét is elveszítették: Ángel Correa Jordi Alba szerelési kísérletének következményeként ráesett a rutinos védő jobb térdére, amely rendellenes szögben meghajlott. A 33 éves játékos alig bírt lebotorkálni a pályáról, vélhetően hosszú időre a partvonalon túlra kényszerül. A végjátékban Sergi Roberto is idő előtt hagyta el a pályát, ő vélhetően izomsérülést szenvedett.

Spanyol La Liga 10. forduló

