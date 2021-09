ÉLŐ: Magyarország–Anglia 0–0 – vb-selejtező

Azt kapta a kapitány, amit várt.

MTI

„Lenyűgoző a látvány itt a stadionban. Jó érzés! Ma este nagyon nehéz feladat előtt állunk. Ez a mai még nehezebb feladat, mint az előzőek. Azért tettem be a csapatba Kecskést és Bollát, mert sajnos nem számíthatunk Botka Endrére. Bolla támadásban is jó, márpedig mi szeretnénk támadni is. Kecskés pedig belső védőt játszik az új klubjában, kicsit jobban hozzászokott ehhez. Bizakodó vagyok velük kapcsolatban is. Nagy Ádám pótlására is próbáltuk felkészíteni a csapatot, de csak három nap állt a rendelkezésünkre. Az angolok nem leptek meg a csapatukkal, erre számítottunk. Még akkor is, ha személyesen midnenkit ismerünk, tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz” – mondta Marco Rossi.