Vélhetően egy másik meccs kezdődött.

Amióta Mmaee találatával megszerezte a vezetést azóta a Leverkusen fölényben van. Mondjuk most a Diaby a felezővonaltól passzolta szögletre a labdát, de ezzel együtt is többet van a németeknél a labda. A második félidőre biztosan cserélnek is és akkor jöhet a cseh Schick, aki az EB-n félpályáról lőtt gólt, vagy éppen a brazil Paulinho. Persze a lényeg az, hogy a Ferencváros vezet.