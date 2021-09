Tokmac

Ki más?

Akadt némi kavarodás a Honvéd kapuja előtt, volt levágódó lövés is, ám végül Tokmac elé került a labda, aki 11 méterről lőtt is, a labda megpattant egy hazai védő kezén, emiatt irányt is változtatott, így Szappanos kapusnak esélye sem volt a hárításra.